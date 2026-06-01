Netanjahu naredio bombardovanje južnog Bejruta: Kolone automobila napuštaju grad, ljudi u panici

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da izvede nove vazdušne udare na južna predgrađa Bejruta, što predstavlja najozbiljniju eskalaciju sukoba u Libanu od proglašenja primirja 17. aprila.

Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac saopštili su da su naložili napade na, kako su naveli, „terorističke ciljeve“ u uporištu Hezbolaha u južnim predgrađima libanske prestonice. Kao razlog naveli su „ponovljena i kontinuirana kršenja primirja“ od strane te šiitske organizacije. Iako je primirje stupilo na snagu sredinom aprila, borbe između Izraela i Hezbolaha nisu prestale. Od tada je u izraelskim napadima na Liban poginulo više od 800 ljudi, dok je Hezbolah