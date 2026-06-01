Pojačana kontrola vozača dvotočkaša na putevima u Srbiji do 7. juna

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će, od 1. do 7. juna, biti sprovedena pojačana kontrola saobraćaja na putevima širom Srbije, koja će biti posebno usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša – motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.

Akcija će se istovremeno realizovati u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, a saobraćajna policija će posebno kontrolisati ispunjenost uslova za učešće dvotočkaša u saobraćaju, kretanje po propisanim površinama, uz proveru da li vozači upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom prošle godine svako peto lice poginulo u saobraćajnim nezgodama bilo je vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od