Bajraktar: Turska i Rusija pregovaraju o novim isporukama gasa posle 2026.

Ankara je u decembru produžila dva ugovora sa Gaspromom za isporuke preko gasovoda Turski tok i Plavi tok do kraja 2026. godine

BAKU- Turska i Rusija vode pregovore o produženju sporazuma o isporuci prirodnog gasa nakon 2026, pošto postojeći ugovori ističu krajem ove godine, potvrdio je danas turski ministar energetike Alparslan Bajraktar na Energetskom forumu u Bakuu. Turska državna kompanija BOTAS razgovara sa ruskim energetskim gigantom Gaspromom o obnovi ugovora za uvoz gasa, izjavio je Bajraktar za Blumberg. Prema njegovim rečima, obim budućih isporuka i trajanje novih ugovora još nisu