Pretpostavlja se da je zaustavljeni tanker Tagor plovio pod lažnom zastavom u Atlantiku

Bez obaveštenja o brodu sa francuske strane

Kapetan broda Tagor, koji je zaustavila i zadržala francuska mornarica u Atlantskom okeanu, je ruski državljanin, saopštila je danas ruska ambasada u Parizu i dodala da je zatražila informacije od francuskih vlasti u vezi sa državljanstvom članova brodske posade, prenosi Tas. U međuvremenu ruska agencija RIA Novosti prenela je da nadležne francuske institucije nisu obavestile Rusiju o svojim akcijama u vezi sa tankerom Tagor koji je navodno plovio iz Rusije, a