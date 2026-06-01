Tramp najavio sporazum o prekidu vatre u Libanu

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je danas najavio sporazum Izraela i libanskog pokreta Hezbolaha o prekidu vatre i dodao da neće biti napada na Bejrut.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je „osigurao sporazum“ o prekidu vatre u „veoma produktivnom“ razgovoru s premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, te da na osnovu toga „nikakve snage neće ići u Bejrut, a one koje su bile na putu su se već vratile“. Tramp je naveo da je bio u kontaktu, preko „visokih predstavnika“, i sa Hezbolahom koji se navodno složio da će „prestati svaka vatra“. Izrael se obavezao da neće napadati Hezbolah koji se