Gasprom povećao izvoz gasa u Evropu preko Turskog toka na najviši nivo do sada

Ruski energetski gigant Gasprom, u odnosu na prethodnu godinu, povećao je izvoz gasa evropskim krakom gasovoda Turski tok za 6,5 odsto.

Proračuni RIA Novosti na osnovu podataka Evropske mreže operatora transportnih sistema za gas (ENTSOG), kažu da su sadašnje vrednosti na 7,65 milijardi kubnih metara. To čini povećanje od 6,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Merene su isporuke gasa preko granične tačke Strandža 2-Malkočlar, na bugarsko-turskoj granici, od 1. januara do 31. maja. To je ujedno najveći obim isporuka od početka rada Turskog toka. Samo u maju izvoz gasa tom rutom porastao je za tri