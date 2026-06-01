Glas mladih Kula najavljuje posledice za odbornika koji je glasao za predlog vlasti

Opoziciona grupacija Glas mladih opštine Kula saopštila je da će opozicioni odbornik koji je glasao za Vesnu Tomić za predsednicu opštine "snositi posledice".

U saopštenju Glasa mladih Kula se navodi da se unutar ove organizacije razmatra čitav postupak današnjeg izbora Vesne Tomić iz vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) za predsednicu te opštine. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Kula, Tomić je izabrana sa 20 glasova "Za" i 17 glasova "Protiv", iako koalicija oko SNS ima 19 odbornika, a Glas mladih 18. Grupacija Glasa mladih kaže da je iznenađena time što je jedan njen odbornik podržao izbor kandidatkinje