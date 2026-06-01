Kako se u Srbiji koriste fondovi Evropske unije

Od 2000. godine Srbija je dobila 8,5 milijardi evra bespovratnih sredstva iz Evropske unije, što je čini najvećim donatorom.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Šta povezuje prugu Beograd-Niš, uređaj koji pomaže pacijentima sa neurološkim bolestima i pčelarsko gazdinstvo na severoistoku Srbije? Novac Evropske unije. Na imanju porodice Živković, u selu Biskuplje kod Velikog Gradišta, pčele su se gajile i u prošlom veku. Posle višedecenijske pauze, Zlatica i Boban Živković obnovili su stari porodični posao kojim se bavio Bobanov pradeda, i napravili pčelarsku farmu 2012. „Nas je nešto vuklo da