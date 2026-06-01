Srbija i SAD: Đedović Handanović i Ejdžen o energetici i NIS-u

MInistarka je iznela na Instragramu da su razgovarali i o Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod sankcijama SAD zbog ruskog većinskog udela u vlasništvu. “Zahvalila sam na odlaganjima koje smo do sada dobili i još jednom naglasila značaj koji NIS ima za naš budžet, ekonomiju i snabdevenost tržišta, samim tim i za normalno fukcionisanje građana i privrede”, kazala je ministarka. Kancelarija Ministarstva finansija SAD za kontrolu strane imovine (OFAC) je nedavno