Đedović Handanović sa Ejdženom o jačanju energetske saradnje Srbije i SAD i sankcijama NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa izvršnim direktorom američkog Nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće Džerodom Ejdženom o širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru.

Tokom razgovora poseban fokus bio je na novim projektima koji mogu doprineti jačanju energetske sigurnosti, diversifikaciji izvora snabdevanja i razvoju moderne energetske infrastrukture. "Sa Sjedinjenim Američkim Državama imamo sporazum o strateškoj saradnji u energetici, što je ujedno i prvi strateški sporazum izmđu naše dve zemlje koji je odličan okvir za saradnju, posebno u gasnom, hidro i sektoru obnovljivih izvora energije", navela je ministarka ma