Noćno zatvaranje dela Gornjeg grada Beogradske tvrđave od 3. juna

Od 3. juna 2026. godine na snagu stupa mera noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave, saopštili su nadležni.

U periodu od 00.30 do 04.30 časova za posetioce će biti zatvorene Sahat kapija, Kralj kapija, Defterdareva kapija i Despotova kapija, navelo je Javno preduzeće "Beogradska tvrđava". Kako se ističe, mera je uvedena radi povećanja bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, kao i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati. Park Kalemegdan i Donji grad ostaju dostupni posetiocima i tokom perioda kada će kapije Gornjeg grada biti