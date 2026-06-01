Noćno zatvaranje dela Gornjeg grada Beogradske tvrđave od 3. juna
RTS pre 56 minuta
Od 3. juna 2026. godine na snagu stupa mera noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave, saopštili su nadležni.
U periodu od 00.30 do 04.30 časova za posetioce će biti zatvorene Sahat kapija, Kralj kapija, Defterdareva kapija i Despotova kapija, navelo je Javno preduzeće "Beogradska tvrđava". Kako se ističe, mera je uvedena radi povećanja bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, kao i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati. Park Kalemegdan i Donji grad ostaju dostupni posetiocima i tokom perioda kada će kapije Gornjeg grada biti