Upozorenje RHMZ-a na pljuskove i grmljavinu, nevreme pogodilo Zapadnu Srbiju

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu. Očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mililitara za kratko vreme. U Srbiji je najavljeno da će tokom dana preovlađivati toplo, ali nestabilno vreme. Naoblačenje će se sa severa postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje, donoseći kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno se očekuju i nepogode.

Vetar u Ćupriji odneo lim sa krova, oštećena dva vozila Olujno nevreme koje je tokom popodneva zahvatilo Pomoravlje odnelo je deo lima sa krova na zgradi koju Ćupričani zovu Lamela". Lim je oštetio dva vozila koja su bila parkirana u dvorištu zgrade. Oštećeno je i nekoliko stabala u parku na Slaviji. Povređenih građana nije bilo. RTS Nevreme zahvatilo i Kruševac Nevreme praćeno jakim vetrom, obilnom kišom i mestimično sitnim gradom zahvatilo je teritoriju grada