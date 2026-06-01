Živković: Najvažnija utakmica je sa Grčkom u Ligi nacija

Fudbalski reprezentativac Srbije Andrija Živković izjavio je da je njegov tim dao maksimum na prijateljskoj utakmici protiv Zelenortskih Ostrva i dodao da je najvažniji meč sa Grčkom u Ligi nacija.

Fudbaleri Srbije su u nedelju u Lisabonu poraženi od selekcije Zelenortskih Ostrva rezultatom 3:0. "Jako teška utakmica zbog nezgodnog termina i završetka sezone. Borili smo se, dali maksimum u ovom trenutku, ali nažalost nismo uspeli da ostvarimo cilj koji smo imali pre meča. Rival je bio spreman, videlo se da je pred njima u tom smislu veliko takmičenje. Mi smo došli ovde da igramo fudbal, ali zaista je težak termin, ni teren nije bio najbolji. Najvažnije da smo