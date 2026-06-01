Gasprom povećao izvoz gasa u Evropu preko Turskog toka na najviši nivo do sada

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MOSKVA - Ruski energetski gigant Gasprom povećao je u periodu januar-maj 2026. godine izvoz gasa evropskim krakom gasovoda Turski tok za 6,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, na 7,65 milijardi kubnih metara, što je najviši nivo za prvih pet meseci godine od početka rada tog gasovoda 2020. godine, pokazuju proračuni RIA Novosti na osnovu podataka Evropske mreže operatora transportnih sistema za gas (ENTSOG).

Isporuke gasa preko granične tačke Strandža 2-Malkočlar, na bugarsko-turskoj granici, od 1. januara do 31. maja iznosile su oko 7,65 milijardi kubnih metara, što je za 6,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine, prenosi ruska agencija. To je ujedno najveći obim isporuka za period januar-maj od početka rada Turskog toka. Samo u maju izvoz gasa tom rutom porastao je za tri odsto na godišnjem nivou, na 1,47 milijardi kubnih metara. Turski tok je izvozni gasovod
