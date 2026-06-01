Nastavlja se "čerupanje orlova": Pavlović, Živković i Milošević ne putuju u Meksiko

LISABON - Stručni štab A fudbalske reprezentacije Srbije doneo je odluku posle prijateljske utakmice protiv selekcije Zelenortskih Ostrva u Lisabonu da Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević iz opravdanih razloga ne putuju sa ekipom u Meksiko na drugi kontrolni meč u okviru junskog ciklusa, objavio je FSS.

Selektor Srbije Veljko Paunović je istakao da je dogovor sa Pavlovićem postojao i pre polaska reprezentacije u Lisabon. "Sa Strahinjom smo još pre puta u Portugaliju napravili dogovor da, zbog velikog umora i izuzetno naporne sezone koju ima iza sebe, odigra samo utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva. Što se tiče Živkovića i Miloševića, obojica su tokom meča u Lisabonu dobili nezgodne udarce. Iako su izrazili želju da putuju sa ekipom u Meksiko, procenili smo da je u