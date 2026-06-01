Vojvodinu posetilo 281.629 turista u prvih pet meseci 2026. godine

NOVI SAD - U prvih pet meseci 2026. godine Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu posetilo je ukupno 281.629 turista, od čega 154.338 domaćih i 127.291 stranih gostiju.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam saopštio je da je zabeležen rast broja dolazaka domaćih i stranih turista za više od 14 odsto u prvih pet meseci ove godine, dok je broj noćenja povećan za čak 33,64 odsto u odnosu na isti period prošle godine. U pogledu same strukture turista, pokazatelji su veoma slični, pa strani turisti kojih je došlo u ovom periodu 442.282, neznatno prednjače u odnosu na 425.331 domaćih turista. Prema podacima eTuriste, broj