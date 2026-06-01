NUNS: Institucije moraju dozvoliti novinarima da prisustvuju javnim sednicama

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je postupanje Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koje nije omogućilo novinaru Vuku Cvijiću da prati javnu sednicu ovog tela, kao i zabranu prisustva novinarima na sednici Skupštine opštine Kula, na kojoj se bira predsednik opštine.

Kako se navodi u saopštenju NUNS-a, Vuku Cvijiću onemogućeno je da prati sednici Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta kada su dvojica pripadnika obezbeđenja zatražila od njega da napusti salu – iako je, kako im je i on naglasio, sednica bila javna. Cvijiću je, naposletku, rečeno da sednicu može pratiti ispred sale. „Ovakvo postupanje predstavlja onemogućavanje novinara da profesionalno obavlja svoj posao. Podsećamo da zadatak novinara nije samo da prenese ko