Šta je Ljajić rekao: Glasanje, Petrićev predlog, proširenje UO…

Rasim Lajić prvi je izašao pred novinare nakon Skupštine Partizana na kojoj se glasalo o poverenju članovima Upravnog odbora.

Od reči do reči - ovo je rekao Lajić pred novinarima. O glasanju i posledicama glasanja „Pretpostavljam da vas ne interesuje kako je tekla rasprava i šta je sve rečeno tokom nje, već da vas zanimaju rezultati glasanja. Vi pitajte šta god hoćete, ali bih iskoristio priliku da kažem da smo imali jednu konstruktivnu, na momente polemičnu raspravu. Postoje različita gledišta i stavovi o proteklih godinu i po dana koliko smo u klubu“, počeo je konferenciju za medije