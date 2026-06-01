SP - Dupla pobeda srpskih basketaša, savladan i aktuelni prvak sveta!

Reprezentacija Srbije u basketu 3×3 danas je na startu Svetskog prvenstva u Varšavi ostvarila dve pobede.

U prvom kolu je ranije danas savladala selekciju Madagaskara sa 21:14, a večeras i aktuelnog šampiona sveta, reprezentaciju Španije sa 16:12. Protiv Španaca je Stojačić bio ključni igrač našeg tima, postigao je devet poena, Nerandžić četiri, a Milutinović tri poena. Naredne mečeve srpski basketaši igraće u sredu 3. juna, najpre od 19.45 protiv Australije, pa od 21.35 protiv Austrije. Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će