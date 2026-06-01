Srbija oslabljena u Meksiku, trio "oslobođen" iz opravdanih razloga

Fudbalska reprezentacija Srbije otputovaće posle Lisabona u Meksiko gde će u noći između četvrtka i petka odigrati i drugi prijateljski meč.

Ipak, selektor Veljko Paunović će imati opet muku oko sastavljanja ekipe, pošto su iz privatnih razloga trojica igrača oslobođena dalekog puta. U pitanju su Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević. Selektor Srbije Veljko Paunović istakao je da je dogovor sa Pavlovićem postojao i pre polaska reprezentacije u Lisabon. "Sa Strahinjom smo još pre puta u Portugal napravili dogovor da, zbog velikog umora i izuzetno naporne sezone koju ima iza sebe, odigra