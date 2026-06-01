Iran zapretio napadom na Izrael i izdao upozorenje za evakuaciju: Oglasio se Tramp!

Tramp kaže da se Iran nije javio povodom obustave mirovnih pregovora

Iran je zapretio da će napasti sever Izraela ukoliko Bejrut bude pogođen izraelskim udarima. Centralna vojna komanda Irana upozorila je stanovnike tog područja da ga napuste kako ne bi bili povređeni u slučaju da Izrael sprovede planirane napade na južna predgrađa Bejruta, javlaj Sky News. Izraelski premijer je jutros otkrio da je naredio nove udare na glavni grad Libana. Izraelska vojska je potom izdala naređenje za evakuaciju stanovnika južnih predgrađa Bejruta.