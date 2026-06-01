Prva žena na čelu Kule: Dr Vesna Tomić izabrana za predsednicu opštine

Direktorka Doma zdravlja u Kuli dr Vesna Tomić izabrana je u ponedeljak, 1. juna, na drugoj sednici lokalnog parlamenta u novom sazivu, za predsednicu Opštine, kao kandidatkinja SNS.

foto Ž. Vorinski Za nju je glasalo 20 od ukupno 37 odbornika, od kojih je 19 sa liste „Aleksandar Vučić – Kula naša porodica“, a 18 sa liste „Glas mladih opštine Kula“. S obzirom na oštru suprotstavljenost ova dva tabora, iznenađenje je što je za dr Tomić tajno glasao i neko iz opozicionog bloka. Doktorka Tomić je preuzela dužnost od diplomiranog ekonomiste Damjana Miljanića, koji je u dva mandata bio predsednik Opštine. Ona je prva žena na čelu Opštine Kula u