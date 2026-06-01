Pijan za volanom usmrtio dvoje ljudi: Uhapšen vozač nakon tragedije između Bašaida i Novog Bečeja Uhapšen Z.M. (1987)

Zrenjanin, 01.06.2026. – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsili su Z.

M. (1987) iz okoline Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Z. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu koje je preuzelo nadležnost.