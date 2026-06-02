Skandal u Hrvatskoj: Ivanišević osumnjičen za utaju 1.200.000 evra!

Goran Ivanišević, nekadašnji trener Novaka Đokovića, nalazi se u središtu ozbiljnog pravnog postupka u Hrvatskoj, nakon što je pokrenuta istraga zbog sumnje na utaju poreza u iznosu od oko 1,2 miliona evra.

Prema pisanju hrvatskog lista "Nacional", Opštinsko krivično javno tužilaštvo u Zagrebu zvanično vodi istragu protiv Ivaniševića, a postupak je pokrenut na osnovu krivične prijave koju je u novembru 2024. godine podnela njegova bivša supruga Tatjana Dragović. Ona je istražnim organima dostavila dokumentaciju sa zajedničkog računa u Monaku, na koji su godinama pristizale uplate od njegovih trenerskih angažmana. Informaciju o tome da je predmet u radu i da je istraga