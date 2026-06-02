Albansko tužilaštvo ispituje projekat navodno povezan sa Trampovim zetom

MALTON DIBRA/EPA/Shutterstock Edi Rama, na slici sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, stao je iza izgradnje luksuznog odmarališta na albanskoj obali

Na površini, delovalo je da izgradnja luksuznog odmarališta na albanskoj obali koja se dovodi u vezu za Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa, ide sopstvenim tokom.

A onda, gotovo istovremeno, tužilaštvo za borbu protiv korupcije pokrenulo je istragu o procedurama povezanim sa investicijom, procenjenom na više milijardi evra, dok su meštani organizovali proteste zahtevajući zaustavljanje gradnje zbog ugrožavanja životne sredine.

Projektom se predviđa izgradnja luksuznih hotela na ostrvu Sazan i obalskom području Zvernec prekoputa, pišu albanski mediji.

Iz dostupnih izveštaja nije jasno da li je i na koji način kompanija Affinity partners Džareda Kušnera povezana sa izgradnjom u području Zvernec.

Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SPAK) potvrdilo je da istražuje kako je došlo do promene vlasništva nad zemljištem u području Zvernec, kao i procedure sprovođenja projekta izgradnje turističkih odmarališta, preneli su albanski mediji.

BBC je uputio pitanja SPAK-u, ali do objave teksta odgovor nije stigao.

Odluka tužilaštva da istraži način sticanja vlasništva nad zemljištem u zaštićenom području pozitivan je korak ka potpunoj transparentnosti, kaže Rigels Džemolari, direktor nevladine organizacije Građanski otpor, za BBC.

„Ova istraga može da bude u interesu samih investitora, jer može da razjasni da li je došlo do bilo kakvog pogrešnog predstavljanja stvarnog projekta.

„Iako je ime zeta Donalda Trampa bilo istaknuto u promociji razvoja, projekat je u stvarnosti uključivao niz lokalnih, bugarskih i ruskih poslovnih interesa", dodaje, pozivajući se na istraživanje albanskih medija.

BBC je uputio pitanja i kompaniji Affinity partners Džareda Kušnera, koji je ranije razgovarao sa predstavnicima vlasti o izgradnji luksuznog odmarališta, što je potvrdio premijer Albanije Edi Rama.

Ko-investitori u ovom delu albanskog primorja su „dragi američki prijatelji i prijatelji iz Katara", napisao je Rama na društvenoj mreži Iks.

Reagujući na proteste protiv gradnje na zaštićenom području, kompanija Zvernec South Adriatic Development , angažovana na realizaciji projekta, navela je da se radi o razvojnoj investiciji.

„Očekuje se da će investicija premašiti četiri milijarde evra, doprinoseći rastu BDP‑a Albanije od tri do četiri u narednih pet godina“, saopštila je kompanija, dodajući da bi investicija trebalo da otvori više od 10.000 novih radnih mesta.

BBC je zatražio od predstavnika kompanije Zvernec South Adriatic Development informacije o navodnom učešću firme Džareda Kušnera u projektu.

Protesti u Tirani protiv luksuznog odmarališta

Luksuz i korupcija

Prve najave o velikoj investiciji na albanskom primorju stigle su 2024. godine.

Džared Kušner, muž ćerke američkog predsednika Ivanke Tramp, posetio je albansku obalu i navodno se oduševio prirodnim lepotama.

Luksuzno odmaralište bilo bi „mesto gde bi ljudi voleli da uživaju", rekao je tada.

Odbacivši prigovore o negativnim posledicama po životnu sredinu, tvrdio je da će biti „poštovane sve neophodne mere za očuvanje" i da će projekat biti „veoma održiv".

Hoteli bi bili izgrađen na nenaseljenom ostrvu Sazen, koje je za vreme komunističke vlasti bilo vojna baza, a u na morskom dnu i danas leži mnoštvo još uvek neuklonjenog neeksplodiranog oružja.

Prema projektu, izgradnjom bi bila obuhvaćena i albanska obala prekoputa ostrva, u blizini grada Valona, koja pripada zaštićenom području.

Od 2024, albanske vlasti su izmenile zakone koji se odnose na izgradnju u zaštićenim područjima, čime je otvoren put za sprovođenje ove investicije.

Rama, međutim, tvrdi da projekat još nije ni gotov, te da se i dalje pregovara sa stranim partnerima.

„Kada projekat bude spreman, bez sumnje ćemo ga javno predstaviti, kao što uvek činimo sa velikim projektima..., posebno kada je reč o istorijskoj investiciji poput ove", napisao je Iksu.

Protesti protiv gradnje u području Zvernec, domu zaštićenih vrsta, počeli su kada je deo zemljišta ograđen.

Izbili su i sukobi između meštana i aktivista nevladinih organizacija sa privatnim obezbeđenjem.

Rama je osudio reakciju privatnog obezbeđenja, ali je branio izgradnju u ovom delu zemlje.

„Ko-investitori u najvećem turističkom poduhvatu u današnjem evropskom Mediteranu u Zvernecu su dragi američki prijatelji Albanije i prijatelji iz Katara, suvlasnici gigantskog konglomerata Power Holding ", napisao je na Iksu.

Rama, koji trenutno troši četvrti mandat na premijerskom mestu, suočava se poslednjih meseci sa antikorupcijskim protestima.

„Zvernec je postao simbol i žarišna tačka šireg nezadovoljstva protiv establišmenta i vlasti u Albaniji", kaže Rigels Džemolari.

„Albanci nisu protiv investicija ili ekonomskog razvoja. Ono što sve više odbacuju jeste arogancija vlasti, ozbiljni slučajevi korupcije i rastući osećaj da ljude nema ko na smislen način da politički predstavlja."

Kušnerova kompanija ranije se povukla iz najavljenog projekata izgradnje luksuznog hotela na mestu zgrade Generalštaba u Beogradu.

Tome su prethodili protesti i pokretanje istrage Tužilaštva za organizovani kriminal.

„Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku", rekao je portparol investicione firme Affinity Partners za Volstrit džornal ( Wall street journal ).

(BBC News, 06.02.2026)