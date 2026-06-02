Majkl Jang: Ko je novi kandidat za ambasadora SAD u Srbiji
To što je neko nominovan ne znači i da je automatski postavljen za ambasadora. Čeka se potvrda Kongresa. Predloženi ambasador u Srbiji je uticajni profesor, instruktor skijanja, žudi za safarijem, a kao najvažniju ličnost u životu ističe njegovu majku.
Sjedinjene Američke Države (SAD) već duže od godinu i po dana nemaju ambasadore u većini balkanskih zemalja od januara 2025, ali bi to moglo uskoro da se promeni.
Američki predsednik Donald Tramp predložio je Majkla Janga, pravnika iz Kalifornije za novog ambasadora u Srbiji, Ronalda Džonsona iz Masačusetsa za diplomatskog predstavnika u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosna Pitera Mekoja iz Južne Karoline za poziciju u Crnoj Gori.
Ovo je drugi pokušaj američke administracije da imenuje ambasadora u Beogradu.
Prvi kandidat bio je Mark Brnović koji je preminuo u januaru 2026.
Prethodno je Brnovićeva nominacija povučena u oktobru prošle godine, kada BBC nije dobio odgovor od Stejta departmenta koji su razlozi za takvu odluku.
U pisanom odgovoru BBC-ju na srpskom, Brnović je tada za odugovlačenje procesa okrivio „birokrate duboke države“ koje, kako je tvrdio, „nisu želele da bilo ko sa mojim političkim, etničkim i verskim poreklom služi u Srbiji“.
Poslednji ambasador SAD u Beogradu bio je Kristofer Hil, koji je napustio funkciju u januaru 2025, nedugo pre povratka Trampa u Belu kuću.
Hila je za ambasadora postavila administracija Trampovog prethodnika, Džozefa Bajdena iz Demokratske stranke.
Od balkanskih zemalja, SAD trenutno nemaju ambasadore u Srbiji, Severnoj Makedoniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji.
Ko je Majkl Jang?
Jang je rođen 1949. u Sakramentu u Kaliforniji.
Stručnjak je za međunarodno pravo i diplomatiju.
Diplomirao je pravo na univerzitetu Brigam Jang, a doktorirao na Jejlu.
„Plaćao sam školarinu radeći kao instruktor skijanja.
„Umalo sam promenio stav o pravnom fakultetu, jer nisam želeo da prestanem da skijam četiri puta nedeljno", rekao je Jang za sajt Teksas A&M univerziteta.
Tokom dosadašnje karijere bio je profesor na nekoliko velikih američkih univerziteta, kao što su Kolumbija u Njujorku i „Džordž Vašington" u glavnom gradu SAD.
Bio je predsednik Univerziteta Juta od 2004. do 2011, a u maju 2015. postao je čelnik Teksas A&M univerziteta.
Bavio se japanskim pravom i pravnim institucijama, a radio je i kao gostujući profesor na univerzitetima u toj azijskoj zemlji.
Za najvećeg heroja odrastanja označio je majku, koja je bila „pilotkinja bombardera u Drugom svetskom ratu".
„Bila je sila kojoj niste mogli da se oduprete", opisao ju je jednom prilikom.
Radio je kao zamenik podsekretara za privredna i poljoprivredna pitanja, a bio je i ambasador za trgovinska i ekološka pitanja u Stejt departmentu u predsedničkoj administraciji Džordža Buša Starijeg.
Jang je učestvovao i u izradi ugovora u procesu ujedinjenja Nemačke 1990-ih, kao i na Severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA), piše u njegovoj biografiji na sajtu Teksas A&M univerziteta.
Bio je predsedavajući američke Кomisije za međunarodne verske slobode i član nevladine organizacije Saveta za spoljne poslove iz Vašingtona.
Prema sopstvenom priznanju, Jang sa drugom suprugom, Marti, voli da provodi vreme sa konjima, kao i da voze bicikle.
Jedna od neostvarenih želja ostao mu je odlazak na safari u Afriku, rekao je u razgovoru za univerzitetski sajt.
„Kada sam radio u Stejt departmentu pod sekretarom Bejkerom, dao sam prednost Evropi ispred Afrike.
„Gledajući unazad, bila je to odluka koja je u ne maloj meri oblikovala tok moje karijere.
„Još nisam stigao do Afrike, ali mi je Marti obećala safari putovanje, a ja njoj obilazak Antarktika", dodao je.
Ko su kandidati za BiH i Crnu Goru?
Džudi Rajzing Rajnke, američka ambasadorka u Crnoj Gori, povučena je sa položaja u decembru prošle godine, a prethodno je u februaru Majkl Marfi napustio Sarajevo.
Piter Mekoj, kandidat za ambasadora u Podgorici, od 2020. do 2021. godine obavljao je funkciju saveznog tužioca Južne Karoline.
I na tu funkciju ga je imenovao Donald Tramp, tada u prvom predsedničkom mandatu.
Pre nego što je postao savezni tužilac, Mekoj je bio republikanski kongresmen.
Ronald Džonson, nominovan za ambasadora u BiH, ima veliko vojno iskustvo i bivši je brigadni general.
Tokom vojne karijere bio je stacioniran u zalivu Gvantanamo na Kubi, a kao vojni posmatrač pri snagama Ujedinjenih nacija bio je u Libanu, i na Sinaju, u Egiptu.
Po povratku u SAD, raspoređen u jugozapadnu Aziju kao podrška operacijama „Pustinjski štit" i „Pustinjska oluja" u Zalivu.
Komandovao i evakuacijom američkih državljana iz Bejruta 2006.
Nosilac je brojnih vojnih odlikovanja i priznanja.
Kako se bira ambasador SAD?
Procedura za izbor američkih ambasadora nije menjana decenijama, ali nije tako jednostavna.
Predsednik države formalno podnosi ime nominovanog Senatu, a potom Odbor za spoljne odnose Senata razmatra predlog i može da održi saslušanje.
Ako odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom sastavu Senata.
Posle potvrde Senata, predloženi je zvanično imenovan i zatim može da preda akreditive zemlji domaćinu.
Tek kada se ovaj proces završi, kandidat ili kandidatkinja zvanično preuzima ambasadorsku funkciju.
„U slučaju ozbiljnih podela u Senatu, ima načina da se prolongira dolazak nominacija na dnevni red.
„To su radili i jedni i drugi (i republikanci i demokrate), ne ide uvek glatko", objasnio je Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u SAD, u ranijem razgovoru za BBC na srpskom.
Tako je Nikol Mekgrou, ambasadorka u Hrvatskoj, čija je nominacija podneta u martu 2025, čekala na potvrdu do 7. oktobra.
(BBC News, 06.02.2026)