Majkl Jang: Ko je novi kandidat za ambasadora SAD u Srbiji

Marko Protić - BBC novinar

Sjedinjene Američke Države (SAD) već duže od godinu i po dana nemaju ambasadore u većini balkanskih zemalja od januara 2025, ali bi to moglo uskoro da se promeni.

Američki predsednik Donald Tramp predložio je Majkla Janga, pravnika iz Kalifornije za novog ambasadora u Srbiji, Ronalda Džonsona iz Masačusetsa za diplomatskog predstavnika u Bosni i Hercegovini (BiH), odnosna Pitera Mekoja iz Južne Karoline za poziciju u Crnoj Gori.

Ovo je drugi pokušaj američke administracije da imenuje ambasadora u Beogradu.

Prvi kandidat bio je Mark Brnović koji je preminuo u januaru 2026.

Prethodno je Brnovićeva nominacija povučena u oktobru prošle godine, kada BBC nije dobio odgovor od Stejta departmenta koji su razlozi za takvu odluku.

U pisanom odgovoru BBC-ju na srpskom, Brnović je tada za odugovlačenje procesa okrivio „birokrate duboke države“ koje, kako je tvrdio, „nisu želele da bilo ko sa mojim političkim, etničkim i verskim poreklom služi u Srbiji“.

Poslednji ambasador SAD u Beogradu bio je Kristofer Hil, koji je napustio funkciju u januaru 2025, nedugo pre povratka Trampa u Belu kuću.

Hila je za ambasadora postavila administracija Trampovog prethodnika, Džozefa Bajdena iz Demokratske stranke.

Od balkanskih zemalja, SAD trenutno nemaju ambasadore u Srbiji, Severnoj Makedoniji, BiH, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji.

Ko je Majkl Jang?

Jang je rođen 1949. u Sakramentu u Kaliforniji.

Stručnjak je za međunarodno pravo i diplomatiju.

Diplomirao je pravo na univerzitetu Brigam Jang, a doktorirao na Jejlu.

„Plaćao sam školarinu radeći kao instruktor skijanja.

„Umalo sam promenio stav o pravnom fakultetu, jer nisam želeo da prestanem da skijam četiri puta nedeljno", rekao je Jang za sajt Teksas A&M univerziteta.

Tokom dosadašnje karijere bio je profesor na nekoliko velikih američkih univerziteta, kao što su Kolumbija u Njujorku i „Džordž Vašington" u glavnom gradu SAD.

Bio je predsednik Univerziteta Juta od 2004. do 2011, a u maju 2015. postao je čelnik Teksas A&M univerziteta.

Bavio se japanskim pravom i pravnim institucijama, a radio je i kao gostujući profesor na univerzitetima u toj azijskoj zemlji.

Za najvećeg heroja odrastanja označio je majku, koja je bila „pilotkinja bombardera u Drugom svetskom ratu".

„Bila je sila kojoj niste mogli da se oduprete", opisao ju je jednom prilikom.

Radio je kao zamenik podsekretara za privredna i poljoprivredna pitanja, a bio je i ambasador za trgovinska i ekološka pitanja u Stejt departmentu u predsedničkoj administraciji Džordža Buša Starijeg.

Jang je učestvovao i u izradi ugovora u procesu ujedinjenja Nemačke 1990-ih, kao i na Severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA), piše u njegovoj biografiji na sajtu Teksas A&M univerziteta.

Bio je predsedavajući američke Кomisije za međunarodne verske slobode i član nevladine organizacije Saveta za spoljne poslove iz Vašingtona.

Prema sopstvenom priznanju, Jang sa drugom suprugom, Marti, voli da provodi vreme sa konjima, kao i da voze bicikle.

Jedna od neostvarenih želja ostao mu je odlazak na safari u Afriku, rekao je u razgovoru za univerzitetski sajt.

„Kada sam radio u Stejt departmentu pod sekretarom Bejkerom, dao sam prednost Evropi ispred Afrike.

„Gledajući unazad, bila je to odluka koja je u ne maloj meri oblikovala tok moje karijere.

„Još nisam stigao do Afrike, ali mi je Marti obećala safari putovanje, a ja njoj obilazak Antarktika", dodao je.

Ko su kandidati za BiH i Crnu Goru?

Džudi Rajzing Rajnke, američka ambasadorka u Crnoj Gori, povučena je sa položaja u decembru prošle godine, a prethodno je u februaru Majkl Marfi napustio Sarajevo.

Piter Mekoj, kandidat za ambasadora u Podgorici, od 2020. do 2021. godine obavljao je funkciju saveznog tužioca Južne Karoline.

I na tu funkciju ga je imenovao Donald Tramp, tada u prvom predsedničkom mandatu.

Pre nego što je postao savezni tužilac, Mekoj je bio republikanski kongresmen.

Ronald Džonson, nominovan za ambasadora u BiH, ima veliko vojno iskustvo i bivši je brigadni general.

Tokom vojne karijere bio je stacioniran u zalivu Gvantanamo na Kubi, a kao vojni posmatrač pri snagama Ujedinjenih nacija bio je u Libanu, i na Sinaju, u Egiptu.

Po povratku u SAD, raspoređen u jugozapadnu Aziju kao podrška operacijama „Pustinjski štit" i „Pustinjska oluja" u Zalivu.

Komandovao i evakuacijom američkih državljana iz Bejruta 2006.

Nosilac je brojnih vojnih odlikovanja i priznanja.

Kako se bira ambasador SAD?

Procedura za izbor američkih ambasadora nije menjana decenijama, ali nije tako jednostavna.

Predsednik države formalno podnosi ime nominovanog Senatu, a potom Odbor za spoljne odnose Senata razmatra predlog i može da održi saslušanje.

Ako odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom sastavu Senata.

Posle potvrde Senata, predloženi je zvanično imenovan i zatim može da preda akreditive zemlji domaćinu.

Tek kada se ovaj proces završi, kandidat ili kandidatkinja zvanično preuzima ambasadorsku funkciju.

„U slučaju ozbiljnih podela u Senatu, ima načina da se prolongira dolazak nominacija na dnevni red.

„To su radili i jedni i drugi (i republikanci i demokrate), ne ide uvek glatko", objasnio je Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u SAD, u ranijem razgovoru za BBC na srpskom.

Tako je Nikol Mekgrou, ambasadorka u Hrvatskoj, čija je nominacija podneta u martu 2025, čekala na potvrdu do 7. oktobra.

(BBC News, 06.02.2026)