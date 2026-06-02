Ruski napadi širom Ukrajine: Dvoje dece među 22 žrtve, više od 100 povređenih

BBC News pre 31 minuta | Vitalij Ševčenko, Heri

MAXYM MARUSENKO/EPA/Shutterstock Muškarac i žena prolaze kroz ruševine kako bi došli do njihovog doma u stambenom naselju u ukrajinskoj prestonici Kijevu

Posle jednog od najvećih ruskih napada na Ukrajinu u prethodnih nekoliko meseci, spasioci nastavljaju potragu za žrtvama i povređenima u prestonici Kijevu i jugoistočnom gradu Dnjepru.

Dosad ih je identifikovano najmanje 22, a među njima je i dvoje dece, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

U Dnjepru je poginulo 16 ljudi, a tela osmogodišnjeg dečaka i žene izvučena su iz ruševina stambene zgrade, dok je u gradu stradalo još jedno dete, prema informacijama regionalnih vlasti.

U Kijevu, iznad kojeg su se tokom noći nadvijali veliki oblaci dima, poginulo je šest ljudi, a širom grada stanovništvo je ostalo bez struje.

Napad je izazvao požare u blizini benzinske pumpe, gradilišta, nekoliko stambenih zgrada i dve kuće, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

„Neprijatelj je napadao balističkim raketama", izjavio je šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Širom Ukrajine gađana je civilna infrastruktura i energetski objekti, a povređeno je više od 100 ljudi, rekao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Napadi dronovima bili su odgovor na prethodne ukrajinske udare i svi „ciljevi napada“ su postignuti, tvrde iz ruskog Ministarstva odbrane.

Bili su to „sistematski udari“ i reakcija na prethodni smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom delu istočne Ukrajine krajem maja, saopštili su u utorak iz Kremlja.

„Ova praksa će se nastaviti“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u 2. juna, tvrdeći da su udari bili usmereni na ukrajinsku vojnu infrastrukturu.

Iz Kijeva tvrde da je meta tog napada bila jedinica ruske vojske.

Gađan je i industrijski objekat u Zaporožju, na jugoistoku Ukrajine.

U međuvremenu je Centar za vanredne situacije Krasnodarske oblasti u Rusiji prijavio požar u rafineriji nafte Iljski usled napada drona.

Žrtava nije bilo, saopšteno je.

Pogledajte snimak izvlačenja preživelih iz ruševina u Ukrajini posle ruskih napada:

Pogledajte fotografije iz Kijeva i Dnjepra

MAXYM MARUSENKO/EPA/Shutterstock

MAXYM MARUSENKO/EPA/Shutterstock

Reuters

Ukrajinska služba za vanredne situacije/Reuters Fotografija iz Kijeva posle novog ruskog napada

Reuters Muškarac u Kijeva posle velikog ruskog napada

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

REUTERS/Thomas Peter

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock

Reuters Žena stoji umotana u ćebe posle ruskog napada na Dnjepar

Reuters Posledica napada na Dnjepar

Reuters

Najnoviji udari usledili su posle upozorenja ukrajinskog predsednika da Rusi pripremaju veliki napad.

Zelenskoi je 2. juna rekao je da je u najnovijem napadu Rusija lansirala 656 borbenih dronova i 73 rakete različitih tipova - balističke, krstareće i protivbrodske.

„Hitno nam je potrebna pomoć Sjedinjenih Država u isporuci raketa za protivvazdušne sisteme 'pejtriot'“, rekao je Zelenski.

Ukrajini nedostaje municija za presretanje ruskih raketa, pogotovo za sistem 'pejtriot', što je delom posledica rata SAD i Izraela protiv Irana.

Od povratka na vlast prošle godine, američki predsednik Donald Tramp obustavio je direktne isporuke Ukrajini, pa su ih evropski saveznici Kijeva kupovali od SAD da bi ih potom slali Ukrajini.

„Glavni udar je bio na Kijev, gde su ponovo oštećene desetine stambenih zgrada i druge čisto civilne infrastrukture“, rekao je Zelenski.

Spasioci koji su tragali za preživelima ispod ruševina stambene zgrade u Dnjepru, gde je poginulo 12 ljudi, pronašli su tela osmogodišnjeg dečaka i žene, rekao je regionalni guverner Aleksandar Hanža, dodajući da je još jedno dete poginulo u eksploziji.

U napadu je „praktično srušen“ deo zgrade, napisao je Zelenski na Iksu.

Moskva je ranije saopštila da će ciljati vojne i komandne centre u Kijevu.

Ujedno je pozvala i strane državljane da napuste grad.

Upozorenje Rusije usledilo je posle ukrajinskog, kako tvrdi, namernog napada na studentski dom u Starobilsku u Luganskoj oblasti, koji je pod ruskom kontrolom.

Ukrajinska vojna komanda priznala je da jeste izvršen napad u blizini Starobilska u noći između 21. i 22. maja, ali da je pogođena ruska vojna jedinica.

Više od 90 ljudi je povređeno u Dnjepru i Kijevu grada, dok je u Harkovu na severoistoku, gde su takođe pogođeni energetski objekti i civilna infrastruktura - prijavljeno 10 ranjenih, među njima i dete.

Industrijski objekat je napadnut i Zaporožju, na jugu Ukrajine, dok su regioni širom zemlje bili meta, rekao je Zelenski 2. juna.

Reuters Tokom ruskog napada mnogi stanovnici Kijeva, kao i mnogo puta od početka rata, sklonište su potražili u metro stanicama

Ruske pretnje su „bestidna ucena“, poručuju iz Kijeva i pozivaju saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.

Posle kratkog primirja početkom maja, Moskva je pokrenula niz raketnih i bespilotnih napada na Kijev.

U jednom od napada pogođena je i stambena zgrada gde je stradalo 24 ljudi, među njima i troje dece.

Dva dana kasnije, Ukrajina je dronovima gađala Moskovsku oblast usled čega je poginulo četvoro ljudi.

Bio je to „potpuno opravdan“ odgovor na ruske napade, poručio je tada Zelenski.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.02.2026)