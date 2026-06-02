Veliki ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 10 poginulih

Nedelju dana posle upozorenja da će pokrenuti „sistematske udare" na Kijev, Rusija je izvela vazdušne napade širom Ukrajine.

Najmanje deset ljudi je poginulo u najnovijem ruskom napadu - šestoro u Dnjepru i četvoro u glavnom gradu Kijevu.

Desetine su ranjene, među njima i deca.

U vazdušnim napadima su pogođene i stambene zgrade, a ekipe za hitne slučajeve su odmah krenule u potragu za ljudima, za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina u Kijevu.

Upozorenja na vazdušne napade bila su na snazi širom Ukrajine u ranim jutarnjim satima 2. juna.

Veliki oblaci dima videli su se iznad centra Kijeva, a gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao je ljude da ostanu u skloništima.

Napad je izazvao požare u blizini benzinske pumpe, gradilišta, nekoliko stambenih zgrada i dve kuće, rekao je Kličko.

„Neprijatelj je napadao balističkim raketama", izjavio je šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Došlo je i do prekida električne energije širom grada.

Gađan je i industrijski objekat u Zaporožju, na jugoistoku Ukrajine.

U međuvremenu je Centar za vanredne situacije Krasnodarske oblasti u Rusiji prijavio požar u rafineriji nafte Iljski usled napada drona.

Žrtava nije bilo, saopšteno je.

Najnoviji udari usledili su posle upozorenja ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da Rusi pripremaju veliki napad.

„Upozorenja obaveštajnih službi u vezi sa ruskim napadima ostaju na snazi.

„Masovni napad je moguć, pripremili su ga“, poručio je Zelenski u noćnom video obraćanju.

Moskva je 26. maja saopštila da će ciljati vojne i komandne centre u Kijevu.

Ujedno je pozvala i strane državljane da napuste grad.

Upozorenje Rusije usledilo je posle ukrajinskog, kako tvrdi, namernog napada na studentski dom u Starobilsku u Luganskoj oblasti koji je pod ruskom kontrolom.

Ukrajinska vojna komanda priznala je da jeste izvršen napad u blizini Starobilska u noći između 21. i 22. maja, ali da je pogođena ruska vojna jedinica.

Tokom ruskog napada mnogi stanovnici Kijeva, kao i mnogo puta od početka rata, sklonište su potražili u metro stanicama

Ruske pretnje su „bestidna ucena“, poručuju iz Kijeva i pozivaju saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.

Posle kratkog primirja početkom maja, Moskva je pokrenula niz talasa raketnih i bespilotnih napada na Kijev.

U jednom od napada pogođena je i stambena zgrada gde je stradalo 24 ljudi, među njima i troje dece.

Dva dana kasnije, Ukrajina je dronovima gađala Moskovsku oblast usled čega je poginulo četvoro ljudi.

Bio je to „potpuno opravdan“ odgovor na ruske napade, poručio je tada Zelenski.

(BBC News, 06.02.2026)