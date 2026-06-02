BBC vesti na srpskom

Veliki ruski napadi širom Ukrajine: Najmanje 18 mrtvih, blizu 100 ranjenih

U vazdušnim napadima su pogođene stambene zgrade, kažu ukrajinski zvaničnici. Na udaru Dnjepar i Kijev.

BBC News pre 57 minuta  |  Vitalij Ševčenko, Heri
Najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje dece, poginulo je u dva ukrajinska grada, u jednom od najvećih napada Rusije poslednjih meseci.

Tela osmogodišnjeg dečaka i jedne žene izvučena su iz ruševina stambene zgrade u Dnjepru.

Njihg dvoje su među 12 poginulih u tom gradu, saopštili su regionalni zvaničnici.

U glavnom gradu Kijevu je poginulo šest ljudi.

Ranjeno je blizu100 ljudi, rekao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Civilna infrastruktura i energetski objekti bili su meta širom zemlje, dodao je.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su udari bili odgovor na prethodne ukrajinske napade, navodeći u saopštenju da su svi „ciljevi napada“ postignuti.

Kremlj je saopštio da sprovodi „sistematske udare“ kao odgovor za prethodni smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom delu istočne Ukrajine krajem maja.

Ukrajinska vojna komanda tada je priznala da napad jeste izveden, ali da je pogođena ruska vojna jedinica.

„Ova praksa će se nastaviti“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u 2. juna, tvrdeći da su udari bili usmereni na ukrajinsku vojnu infrastrukturu.

Veliki oblaci dima videli su se iznad centra Kijeva posle ruskog napada.

Napad je izazvao požare u blizini benzinske pumpe, gradilišta, nekoliko stambenih zgrada i dve kuće, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

„Neprijatelj je napadao balističkim raketama", izjavio je šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Došlo je i do prekida električne energije širom grada.

Gađan je i industrijski objekat u Zaporožju, na jugoistoku Ukrajine.

U međuvremenu je Centar za vanredne situacije Krasnodarske oblasti u Rusiji prijavio požar u rafineriji nafte Iljski usled napada drona.

Žrtava nije bilo, saopšteno je.

Pogledajte fotografije iz Kijeva i Dnjepra

napad na ukrajinu, mladiž drži psa u naručju posle ruskog napada na ukrajinu, u pozadini su ruševine pogođene zgrade
Fotografija iz Kijeva posle novog ruskog napada
napad na ukrajinu, muškarac sa povezom preko glave posle ruskog napada
Muškarac u Kijeva posle velikog ruskog napada
Dvoje se grle ispred ruševina pogođene zgrade
napad na ukrajinu, žena umotana u ćebe stoji na travi posle ruskog napada na dnjepar
Žena stoji umotana u ćebe posle ruskog napada na Dnjepar
Posledica napada na Dnjepar
Vatrogasci gase požar u zgradi
Najnoviji udari usledili su posle upozorenja ukrajinskog predsednika da Rusi pripremaju veliki napad.

Zelenskoi je 2. juna rekao je da je u najnovijem napadu Rusija lansirala 656 borbenih dronova i 73 rakete različitih tipova - balističke, krstareće i protivbrodske.

„Hitno nam je potrebna pomoć Sjedinjenih Država u isporuci raketa za protivvazdušne sisteme 'pejtriot'“, rekao je Zelenski.

Ukrajini nedostaje municija za presretanje ruskih raketa, pogotovo za sistem 'pejtriot', što je delom posledica rata SAD i Izraela protiv Irana.

Od povratka na vlast prošle godine, američki predsednik Donald Tramp obustavio je direktne isporuke Ukrajini, pa su ih evropski saveznici Kijeva kupovali od SAD da bi ih potom slali Ukrajini.

„Glavni udar je bio na Kijev, gde su ponovo oštećene desetine stambenih zgrada i druge čisto civilne infrastrukture“, rekao je Zelenski.

Spasioci koji su tragali za preživelima ispod ruševina stambene zgrade u Dnjepru, gde je poginulo 12 ljudi, pronašli su tela osmogodišnjeg dečaka i žene, rekao je regionalni guverner Aleksandar Hanža, dodajući da je još jedno dete poginulo u eksploziji.

U napadu je „praktično srušen“ deo zgrade, napisao je Zelenski na Iksu.

Moskva je ranije saopštila da će ciljati vojne i komandne centre u Kijevu.

Ujedno je pozvala i strane državljane da napuste grad.

Upozorenje Rusije usledilo je posle ukrajinskog, kako tvrdi, namernog napada na studentski dom u Starobilsku u Luganskoj oblasti, koji je pod ruskom kontrolom.

Ukrajinska vojna komanda priznala je da jeste izvršen napad u blizini Starobilska u noći između 21. i 22. maja, ali da je pogođena ruska vojna jedinica.

Više od 90 ljudi je povređeno u Dnjepru i Kijevu grada, dok je u Harkovu na severoistoku, gde su takođe pogođeni energetski objekti i civilna infrastruktura - prijavljeno 10 ranjenih, među njima i dete.

Industrijski objekat je napadnut i Zaporožju, na jugu Ukrajine, dok su regioni širom zemlje bili meta, rekao je Zelenski 2. juna.

Ljudi u skloništu pod šatorima i na dušecima
Reuters
Tokom ruskog napada mnogi stanovnici Kijeva, kao i mnogo puta od početka rata, sklonište su potražili u metro stanicama

Ruske pretnje su „bestidna ucena“, poručuju iz Kijeva i pozivaju saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.

Posle kratkog primirja početkom maja, Moskva je pokrenula niz raketnih i bespilotnih napada na Kijev.

U jednom od napada pogođena je i stambena zgrada gde je stradalo 24 ljudi, među njima i troje dece.

Dva dana kasnije, Ukrajina je dronovima gađala Moskovsku oblast usled čega je poginulo četvoro ljudi.

Bio je to „potpuno opravdan“ odgovor na ruske napade, poručio je tada Zelenski.

Majkl Jang: Ko je novi kandidat za ambasadora SAD u Srbiji

