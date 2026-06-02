Đurić i Stubb u Helsinkiju: Jačanje odnosa Srbije i Finske

Beta pre 2 sata

Šef srpske diplomatije Marko Đurić razgovarao je tokom posete Finskoj sa predsednikom Aleksanderom Stubom (Alexander Stubb) o jačanju bilateralnih odnosa dve zemlje, aktuelnim geopolitičkim i ekonomskim pitanjima, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

"U otvorenom i konstruktivnom razgovoru koji je obuhvatio širok spektar tema, sagovornici su razmenili mišljenja o najvažnijim pitanjima savremenih međunarodnih odnosa, bezbednosnim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočava Evropa i svet, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje između Srbije i Finske u oblastima od zajedničkog interesa", navodi se u saopštenju.

Govoreći o značaju redovnih susreta na visokom i najvišem nivou, ministar Đurić je preneo pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i preneo poziv za posetu predsednika Stuba Srbiji tokom ove godine.

Đurić je istakao čvrstu posvećenost Srbije stabilnosti regiona i njenu opredeljenost za dijalog i dobrosusedske odnose, kao preduslov za razvoj i prosperitet celog Zapadnog Balkana.

"Zahvalni smo za podršku viziji EU koja obuhvata i Srbiju", rekao je Đurić.

Sagovornici su se saglasili da je ekonomija polje sa najznačajnijim potencijalom za jačanje veza dve zemlje, a prostor za to postoji i kroz saradnju u oblastima inovacija, digitalizacije i novih tehnologija, dodaje se u saopštenju.

Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Finskoj.

(Beta, 02.06.2026)

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