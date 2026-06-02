Generalna skupština UN danas bira predsednika: ambasador Kipra ili šef diplomatije Bangladeša

Prema regionalnom sistemu rotacije predsednik Generalne skupštine UN bira se ove godine iz Azijsko-pacifičke grupe zemalja.

Halilur Rahman, aktuelni ministar spoljnih poslova Bangladeša i iskusni diplomata, smatra se kandidatom koji ima snažnu podršku dela azijsko-pacifičkih država. Njegov pristup naglašava multilateralizam, jačanje uloge UN u rešavanju konflikata i veću ulogu zemalja Globalnog juga.

Andreas Kakuris, ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama, dugogodišnji diplomata sa iskustvom u evropsko-mediteranskim pitanjima. Njegova kampanja se fokusira na reformu rada UN, efikasnije odlučivanje i jačanje uloge Generalne skupštine u odnosu na Savet bezbednosti.

Generalna skupština UN svake godine bira novog predsednika iz jedne od pet regionalnih grupa - Afrička, Azijsko-pacifička, Istočna Evropa, Latinska Amerika i Karibi, Zapadna Evropa i ostale države.

Reč je o pretežno ceremonijalnoj funkciji, ali važnoj za diplomatsku dinamiku UN, jer predsednik rukovodi sednicama, koordinira dnevni red i predstavlja Skupštinu u međunarodnim okvirima.

Novi predsednik formalno preuzima dužnost u septembru, kada sadašnjoj predsednici Analeni Berbok ističe mandat.

Prema navodima medija, analitičari blagu prednost daju kandidatu iz Bangladeša, Haliluru Rahmanu, jer dolazi iz države koja tradicionalno ima aktivnu ulogu u UN mirovnim misijama i ima širu podršku unutar Azijsko-pacifičke grupe.Međutim, izbor ostaje otvoren jer Kipar ima jaku diplomatsku mrežu unutar EU i može da računa na podršku evropskih država, a konačan ishod zavisi od dogovora država članica neposredno pred glasanje.