Generalna skupština UN danas bira predsednika: ambasador Kipra ili šef diplomatije Bangladeša

Beta pre 31 minuta

 Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) izabraće danas predsedavajućeg  81. zasedanja glasanjem za jednog od dvojice kandidata - ambasadora Kipra pri UN Andresa Kakurisa ili ministra spoljnih poslova Bangladeša Halilura Rahmana, najavljeno je na sajtu svetske organizacije.

Prema regionalnom sistemu rotacije predsednik Generalne skupštine UN bira se ove godine iz Azijsko-pacifičke grupe zemalja.

Halilur Rahman, aktuelni ministar spoljnih poslova Bangladeša i iskusni diplomata, smatra se kandidatom koji ima snažnu podršku dela azijsko-pacifičkih država. Njegov pristup naglašava multilateralizam, jačanje uloge UN u rešavanju konflikata i veću ulogu zemalja Globalnog juga.

Andreas Kakuris, ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama, dugogodišnji diplomata sa iskustvom u evropsko-mediteranskim pitanjima. Njegova kampanja se fokusira na reformu rada UN, efikasnije odlučivanje i jačanje uloge Generalne skupštine u odnosu na Savet bezbednosti.

Generalna skupština UN svake godine bira novog predsednika iz jedne od pet regionalnih grupa - Afrička, Azijsko-pacifička, Istočna Evropa, Latinska Amerika i Karibi, Zapadna Evropa i ostale države.

Reč je o pretežno ceremonijalnoj funkciji, ali važnoj za diplomatsku dinamiku UN, jer predsednik rukovodi sednicama, koordinira dnevni red i predstavlja Skupštinu u međunarodnim okvirima.

Novi predsednik formalno preuzima dužnost u septembru, kada sadašnjoj predsednici Analeni Berbok ističe mandat.

Prema navodima medija, analitičari blagu prednost daju kandidatu iz Bangladeša, Haliluru Rahmanu, jer dolazi iz države koja tradicionalno ima aktivnu ulogu u UN mirovnim misijama i ima širu podršku unutar Azijsko-pacifičke grupe.Međutim, izbor ostaje otvoren jer Kipar ima jaku diplomatsku mrežu unutar EU i može da računa na podršku evropskih država, a konačan ishod zavisi od dogovora država članica neposredno pred glasanje.

(Beta, 02.06.2026)

