Novi Sad: Građani uklonili grafite podrške profesorki Mariji Vasić

Beta pre 1 sat

Građani Novog Sada uklonili su jutros grafite ispisane na fasadama zgrada, usmerene protiv profesorke sociologije gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Marije Vasić.

Skup podrške profesorki Vasić organizovao je Zbor mesne zajednice Liman, a održan je na uglu Jirečekove i Fruškogorske ulice.

Građani su oprali ukupno šest grafita koji su ispisani na zgradama Limana, dela Novog Sada u kojem živi profesorka Vasić, od kojih je jedan neposredno u blizini njenog stana.

Na zidovima, neposredno kraj murala kojim su građani samostalno prekrili prethodne poruke mržnje, bilo je napisano "Vasićka, koji je Čankov fetiš?".

Vasić je bivša žena nekadašnjeg predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, sa kojim ima sina.

Predsednica Saveta mesne zajednice "Liman", Nataša Matijević, upitala je tokom akcije, da li je ispisivanje privatnih fasada srpska vera i tradicija, na koju se pozvao čovek kojeg nije želela da imenuje.

Istakla je i da "on ne sme nigde da se pojavi" i "da deluje iz senke".

Naglasila je da su se komšije i aktivisti okupili jer ne žele da pristanu "da mržnja postane naša normalnost, da kukavičluk postane politika, a vandalizam način komunikacije".

"Oni koji pod okriljem noći šaraju naše fasade i targetiraju ljude i nemaju hrabrosti da stanu iza svojih reči, da te ljude pogledaju u oči i kažu im šta imaju. A mi smo ovde u svetlu dana, sa našim imenima i prezimenima, bez maski, kapuljača – to smo mi, građani Novog Sada", istakla je Matijević.

Ona je zatražila da grad Novi Sad zaštiti građane a ne nasilnike i da pronađu počinioce i kazne ih.

Targetiranje profesorke Vasić usledilo je nakon njenog gostovanja u emisiji "Utisak nedelje" na televiziji Nova, gde je ona komentarisala veliku zainteresovanost vernika koji su došli da se poklone Bogorodičinom pojasu.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je na Instagramu napisao da je "zabrinjavajuća izjava" profesorke Vasić da je celivanje Bogorodičinog pojasa fetišizam.

Optužio ju je da ona takav stav nameće svojim učenicima i time mlade "indoktrinira i okreće protiv srpske vere i tradicije".

Na to mu je Vasić odgovorila objavom na Fejsbuku ističući da je u pitanju naučna definicija, te da su svi njeni đaci učili tu lekciju, uključujući i Vučevićevog sina koji je bio njen đak.

(Beta, 02.06.2026)