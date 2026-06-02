Ruski napadi na Ukrajinu: Najmanje 10 poginulih u Kijevu i Dnjepru
Beta pre 51 minuta
Najmanje 10 osoba je noćas poginulo i više desetina ih je ranjeno u ruskim napadima na više ukrajinskih gradova, javio je Bi-Bi-Si (BBC) pozivajući se na lokalne vlasti.
Najmanje četiri osobe su poginule i 51 je ranjena u ruskom napadu raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev.
U Dnjepru je poginulo šest ljudi, a 36 ih je povređeno u napadima u ranim jutarnjim satima.
Stambene zgrade i druga civilna infrastruktura oštećeni su u osam kijevskih okruga.
Eksplozije su odjekivale tokom većeg dela noći i jutra.
U Podiljskom okrugu ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama kada su delimično oštećeni gornji spratovi jedne devetospratnice.
Spasilačke operacije su u toku i upozorenje na vazdušni napad je na snazi.
(Beta, 02.06.2026)