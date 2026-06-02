Ruski napadi na Ukrajinu: Najmanje 10 poginulih u Kijevu i Dnjepru

Najmanje četiri osobe su poginule i 51 je ranjena u ruskom napadu raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev.

U Dnjepru je poginulo šest ljudi, a 36 ih je povređeno u napadima u ranim jutarnjim satima.

Stambene zgrade i druga civilna infrastruktura oštećeni su u osam kijevskih okruga.

Eksplozije su odjekivale tokom većeg dela noći i jutra.

U Podiljskom okrugu ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama kada su delimično oštećeni gornji spratovi jedne devetospratnice.

Spasilačke operacije su u toku i upozorenje na vazdušni napad je na snazi.