Ruski napadi na Ukrajinu: Najmanje 10 poginulih u Kijevu i Dnjepru

Beta pre 51 minuta

Najmanje 10 osoba je noćas poginulo i više desetina ih je ranjeno u ruskim napadima na više ukrajinskih gradova, javio je Bi-Bi-Si (BBC) pozivajući se na lokalne vlasti.

Najmanje četiri osobe su poginule i 51 je ranjena u ruskom napadu raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev.

U Dnjepru je poginulo šest ljudi, a 36 ih je povređeno u napadima u ranim jutarnjim satima.

Stambene zgrade i druga civilna infrastruktura oštećeni su u osam kijevskih okruga.

Eksplozije su odjekivale tokom većeg dela noći i jutra. 

U Podiljskom okrugu ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama kada su delimično oštećeni gornji spratovi jedne devetospratnice.

Spasilačke operacije su u toku i upozorenje na vazdušni napad je na snazi.

(Beta, 02.06.2026)

