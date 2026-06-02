Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

Beta pre 3 sata

Sukobi su nastavljeni u južnom Libanu uprkos tome što su Izrael i Hezbolah prihvatili američki plan za delimični prekid vatre.Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je razgovarao sa obe strane i da su se "složili da će svaka pucnjava prestati", nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju pretnju primirju između SAD i Irana.

Liban je saopštio da je Hezbolah prihvatio plan da obustavi napade na Izrael i da Izrael ne napada libanski glavni grad Bejrut.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će se napadi na Bejrut nastaviti "ako Hezbolah ne prestane da napada izraelske gradove i civile".

On je dodao da će izraelska vojska i dalje delovati na jugu Libana.

Međutim, kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), tokom noći je došlo do novog nasilja.

Hezbolah je saopštio da je pokrenuo tri napada na izraelske tenkove i vojnike u blizini dva sela na severu Izraela, koristeći dronove i artiljerijske granate.

Izraelska vojska je saopštila da je presrela dva projektila ispaljena iz Libana i kako se navodi, nije bilo povređenih.

Libanska državna novinska agencija izvestila je o izraelskim napadima na nekoliko južnih područja, navodeći da je „veoma snažna detonacija“ potresla grad Debin.

(Beta, 02.06.2026)

Povezane vesti »

Iran izdao ultimatum

Iran izdao ultimatum

Politika pre 23 minuta
Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

N1 Info pre 3 sata
Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

Danas pre 2 sata
Tramp nazvao Netanjahua ludim i nezahvalnim

Tramp nazvao Netanjahua ludim i nezahvalnim

Radio 021 pre 3 sata
Sukobi u južnom Libanu nastavljeni uprkos dogovoru o prekidu vatre

Sukobi u južnom Libanu nastavljeni uprkos dogovoru o prekidu vatre

Nova pre 2 sata
Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

Sukobi u Libanu nastavljeni uprkos američkom planu o delimičnom prekidu vatre

Serbian News Media pre 3 sata
Tramp navodno nazvao Netanjahua „ludim“ zbog eskalacije sukoba u Libanu

Tramp navodno nazvao Netanjahua „ludim“ zbog eskalacije sukoba u Libanu

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelHezbolahDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Veliki ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 10 poginulih

Veliki ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 10 poginulih

BBC News pre 33 minuta
Rusija zasula Ukrajinu raketama i dronovima: Stanovnici Kijeva u žurbi odlazili u skloništa, oblak dima nad gradom

Rusija zasula Ukrajinu raketama i dronovima: Stanovnici Kijeva u žurbi odlazili u skloništa, oblak dima nad gradom

Euronews pre 28 minuta
Peskov: Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev nastavi da odbija istinske pregovore

Peskov: Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev nastavi da odbija istinske pregovore

RTV pre 8 minuta
Kremlj: Sukob će se završiti do kraja dana, ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona

Kremlj: Sukob će se završiti do kraja dana, ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona

Sputnik pre 28 minuta
Mete Frederiksen osigurala treći mandat kao premijerka Danske

Mete Frederiksen osigurala treći mandat kao premijerka Danske

Blic pre 33 minuta