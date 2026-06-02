. Vremenska prognoza Srbija, 2. jun 2026: Promenljivo i nestabilno

Beta pre 2 sata

 U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu ujutro i pre podne  mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima.

U ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo.

Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.

Najniža temperatura od 12 stepeni do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni.

U Beogradu danas promenljivo oblačno, ujutru i pre podne uz mogućnost slabe kiše, od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac. Najniža temperatura oko 15 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

(Beta, 02.06.2026)

