Vučiću prošle godine poklonjeni skupocen sat, portreti, pesma...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je 2025. godine poklone vredne gotovo 13,8 miliona dinara, a pored standardnih, protokolarnih poklona, uručeni su mu i dresovi sa njegovim imenom, njegov portret, pa i pesma koja mu je posvećena, objavila je danas Nova ekonomija.Agencija za sprečavanje korupcije objavila je spisak poklona koje je prošle godine dobio predsednik države, jer su svi javni funkcioneri obavezni da joj prijavljuju protokolarne poklone koje dobiju.

Na tom spisku je 130 poklona koje je dobio Vučić, čija je ukupna vrednost 13.797.500 dinara, odnosno oko 117.500 evra.

Od toga je Vučić zadržao jedan poklon vrednosti od 5.000 dinara kao svoju ličnu svojinu, dok svi ostali pokloni spadaju u javnu svojinu.

Poklon koji je lična svojina Vučića je ikona Bogorodice sa pozlatom u drvenom ramu, čija je vrednost 5.000 dinara. Navodi se da je povod za davanje poklona “sastanak sa predsednikom Republike”, ali ne i ko je dao poklon.

Kod svakog poklona navodi se samo povod, ne i ko je darodavac.

Na podužem spisku su najrazličitiji predmeti – od fudbalskih dresova sa prezimenom predsednika, preko ikona i drugih verskih predmeta, pa sve do različitih figura i minijatura.

Vučić je na svečanom ručku za delegate UEFA, povodom 49. kongresa ove fudbalske organizacije u Beogradu dobio fudbalski dres sa brojem 10 i svojim prezimenom, a vrednost ovog poklona procenjena je na 2.400 dinara. Takođe, Vučić je dobio metalni krstić u boji zlata kupljen u Jerihonu i fotografiju mesta u Vitlejemu gde se Isus Hrist rodio. Vrednost ovog poklona je 1.500 dinara, a navedeno je samo da ga je predsednik dobio poštom.

Najvredniji poklon na ovom spisku jeste sat. Naime, Vučić je 9. maja prošle godine dobio ručni sat Pobeda-80 fabrike satova Anton Suhanov u Sankt Peterburgu, urađen u ograničenom tiražu od 80 primeraka za 80. godišnjicu “Velike pobede”, odnosno Dana pobede nad fašizmom. Kako je navedeno u katalogu poklona, sat predstavlja muzejski eksponat od izuzetnog značaja.

Na poklopcu sata ugraviran je natpis “80 godina pobede u Velikom otadžbinskom ratu 1941-1945”. Uz sat ide i prateća lupa.

Procenjena vrednost ovog poklona je čak osam miliona dinara, što je oko 68.000 evra.

Drugi poklon po vrednosti je faksimil Miroslavljevog jevanđelja u kožnom povezu u drvenoj kutiji dimenzija 60x36x13 centimetara, čija je procenjena vrednost 600.000 dinara. Navedeno je da je poklon dobijen povodom “prijema pod predsednika Republike”, ali više detalja nije poznato.

Na trećem mestu je figura uskršnjeg jajeta na mermernom postolju. Kako se navodi, jaje je u tamno plavoj boji, sa reljefnim detaljima oko ikona u boji srebra i zlata, visine 20 centimetara sa pratećim sertifikatom da su korišćeni srebro, emajl i mermer. Poklon je Vučiću uručen 8. maja, na sastanku sa patrijarhom Kirilom povodom obeležavanja 9. maja u Moskvi.

Vrednost tog poklona je 400.000 dinara.

I nešto nižu vrednost, 320.000 dinara, imaju medalje sa Olimpijskih igara u Rio de Ženeiru 2016, Tokiju 2020. i Parizu 2024. godine, u kutijama sa plavim plišom, zastavom Srbije i tekstom “Vaterpolo savez Srbije izražava zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću za doprinos uspehu osvajanja titule trostrukog olimpijskog šampiona, decembar 2024”. Inače, prijem kod predsednika održan je u decembru 2024, ali su medelja predate protokolu 3. januara 2025. godine.

Takođe, 240.000 dinara je vrednost poklon seta u kutiji – futroli, u okviru kojeg je na unutrašnjoj strani poklopca kutije umetnuta reprodukcija slike „Parada Pobede“.

Set se sastoji kompleta od tri ručno oslikane limene minijature zastavnika, knjige „Vasilij Tjorkin“ Aleksandra Tvardovskog u kožnom povezu sa bareljefom, kožne futrole sa poštanskim blokom Marka „80 godina Velike pobede“ i komemorativne kovanice Centralne banke Rusije, odnosno zlatnog novčića nominalne vrednosti 50 rublja, srebrnog novčića nominalne vrednosti tri rublje, čeličnog novčića nominalne vrednosti 50 rubalja, Paleh kutije sa reprodukcijom slike „Trijumf pobedničke Otadžbine 1949“ u kojoj je film-hronika „Parada Pobede 24. jun 1945.“

Pokloni velike vrednosti (100.000 dinara i više) su još i Maketa Velikog egipatskog muzeja u patiniranom mesingu, sa posebnim delom na kom piše “Srbija” (100.000), metalna statueta „Kombat“ sa uramljenim reprintom fotografije na osnovu koje je zasnovana, visine 40 cm sa postoljem od mermera (120.000), borbeni poklon set koji sadrži automat Špagin, nož-bajonet, šolju i pljosku (190.000) i puška Martini-Henry sa izgraviranim detaljima od srebra (150.000).

Tu je i grb Republike Srbije izrađen od Svarovski kristala u drvenom ramu (100.000), kao i maketa Trga Redžistan u Samarkandu sa pratećim sertifikatom da je galvanizovano zlatom čistoće 999 i visokokvalitetnim emajlom (120.000). U poklone veće vrednosti može se svrstati još i tradicionalni kazahstanski kaput i kapa od pliša braon boje, ukrašeni izvezenim detaljima u zlatovezu sa krznenim detaljima (190.000).

Preostali pokloni su manje vrednosti. Među najjeftinije, koji uglavnom vrede po nekoliko hiljada dinara, pretežno spadaju sportski pokloni – dresovi i lopta, ali i različiti verski predmeti, različite figure i skulpture.

Jedan od upečatljivijih poklona koje je prošle godine dobio predsednik Vučić jeste odštampana pesma o njemu, u drvenom ramu. Vučić je ovaj poklon dobio 3. avgusta, povodom Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja, od autora. Njegova procenjena vrednost je 4.000 dinara.

Vučić je takođe, prilikom obilaska opštine Žitorađa, dobio svoj uramljeni portret, u čijoj se pozadini nalazi zastava Srbije, procenjene vredosti 8.000 dinara.

Među poklonima ima i umetničkih dela, kao i različitih predmeta koji podsećaju na države odakle su, poput plišane igračke oblika zmije vredne 6.000 dinara, koju je Vučić dobio povodom Kineske nove godine. Vučić je dobio i crtež sebe, koje je nacrtalo dete, kao i portret američkog predsednika Donalda Trampa, piše Nova ekonomija.

(Beta, 02.06.2026)