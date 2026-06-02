"Hvala ti Bibi!" Tramp se ponovo oglasio o kraju rata, jedna stvar mu se nikako nije dopala: "Trajaće večno"

SAD i Iran mogli bi sledeće nedelje da finalizuju memorandum o razumevanju, najavio je Donald Tramp Tramp nije bio zadovoljan prethodnom verzijom dokumenta i tražio je dopune Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sledeće nedelje, najavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. "Mislim da govorimo o sledećoj sedmici", rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za ABC njuz kada su ga pitali kada će dokument