"Moramo da se pripremimo" Meteorološka agencija UN objavila dramatično upozorenje, stiže opasan fenomen: "Ovo će samo doliti ulje na vatru"

El Ninjo podrazumeva zagrevanje površinskih voda Tihog okeana i obično traje od devet do 12 meseci.

Od juna do avgusta očekuju se temperature iznad proseka u većem delu sveta, a fenomen će verovatno trajati do novembra. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija (WMO) saopštila je danas da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Ninjo, koji bi u narednim mesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. El Ninjo predstavlja periodično zagrevanje površinskih voda mora u centralnom i istočnom delu Tihog okeana i