"Povratak nimalo nije lak, imam cilj" Kasper je danas posetio Minu u "Lazi" nakon hitnog dolaska iz Amerike, a njegove reči o razdvojenosti su iskrene: "Teško nam pada", o ovome se dugo pričalo

Njen brat Milan je izjavio da su se problemi nagomilavali godinama i da je zato došlo do hospitalizacije.

Kasper je danas posetio Minu u bolnici, a stalno naglašava važnost njihove duhovne povezanosti. Mane Ćuruvija Kasper, verenik poznate pevačice Mine Kostić, sleteo je juče na beogradski aerodrom, o čemu se i te kako priča. Kasper je hitno došao iz Amerike, gde živi, nakon što je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" nakon agresivnog ispada, a danas ju je posetio. Brat Mine Kostić,