Tvrdio da je upucan ispred kuće, a onda je otkrivena bizarna istina: Policija uhapsila ranjenog muškarca iz Kaluđerice, evo šta je razlog (foto)

Prilikom pretresa pronađen je automatski pištolj i više komada municije I.

J. je tvrdio policiji da ga je ispred kuće ranila nepoznata osoba tokom noći Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, odredili su zadržavanje do 48 časova I. J. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je on juče, u ranim jutarnjim satima, naneo sebi