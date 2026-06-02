Albansko tužilaštvo pokrenulo istragu o projektu luksuznog odmarališta povezanim sa firmom Džareda Kušnera

Albansko tužilaštvo za borbu protiv korupcije pokrenulo je istragu o projektu luksuznog odmarališta na ostrvu Sazan u Jadranu i zaštićenom priobalnom području Vjosa-Narta, povezanim sa firmom zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, prenosi danas Politiko.

Projekat obuhvata nenaseljeno ostrvo Sazan i nekoliko stotina hektara zaštićenog priobalnog područja Vjosa-Narta, u kojem žive flamingosi, foke i koje je mesto na kojem se gnezde morske kornjače. Albansko specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije – SPAK potvrdilo je danas da je otvorilo istragu o kontroverznim promenama u zaštićenom statusu područja i promenama u vlasništvu nad tim zemljištem 2024. godine, što je otvorilo vrata razvoju turizma. Kušner, koji