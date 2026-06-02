Majkl Jang, predložen za ambasadora SAD u Srbiji: Trampova administracija istakla nominacije za više država

Administracija Donalda Trampa objavila je nominacije diplomatskih predstavnika u više država između ostalog i u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Kako je objavljeno na sajtu Bele kuće, Majkl Jang, iz Jute, predložen je za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbij, Piter Mekoj, iz Južne Karoline, za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori i Ronald Džohnson, iz Masačusetsa, za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Istaknute su i nominacije za ambasadore u Republici Salvador,