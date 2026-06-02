MUP: Uhapšena dva policajca zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) uhapsili su policijske službenike PU za grad Beograd B.

M. (41) i N. K. (36) zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, saopštio je danas MUP. Sumnjiče se da su, svesno i sa umišljajem, postupili suprotno zakonima i internim aktima MUP o bezbednosnim proverama i odredbama Pravilnika o uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i omogućili jednom građaninu ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, iako mu ona u prethodnom periodu nije odobrena