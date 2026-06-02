Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu ugostio je u maju 37.814 putnika, što je povećanje za više od 14 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, saopštilo je Javno preduzeće Aerodromi Srbije.

Na niškom aerodromu, kako je istaknuto, zabeležen je i rast i kargo-saobraćaja, pa je tako tokom prošlog meseca prevezeno 64.339 kilograma robe, što je bilo više nego duplo u odnosu na isti period prošle godine. Putnicima na niškom aerodromu trenutno su dostupni letovi ka 11 destinacija, a tokom juna krenuće i letovi do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira.