Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Danas pre 2 sata  |  Beta
Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu ugostio je u maju 37.814 putnika, što je povećanje za više od 14 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, saopštilo je Javno preduzeće Aerodromi Srbije.

Na niškom aerodromu, kako je istaknuto, zabeležen je i rast i kargo-saobraćaja, pa je tako tokom prošlog meseca prevezeno 64.339 kilograma robe, što je bilo više nego duplo u odnosu na isti period prošle godine. Putnicima na niškom aerodromu trenutno su dostupni letovi ka 11 destinacija, a tokom juna krenuće i letovi do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Na niškom aerodromu više putnika nego u isto vreme prošle godine

Na niškom aerodromu više putnika nego u isto vreme prošle godine

Nova ekonomija pre 1 sat
U maju za 14% više putnika na "Konstantinu Velikom" nego godinu ranije - Od ovog meseca letovi i do Tivta, Atine, Krfa…

U maju za 14% više putnika na "Konstantinu Velikom" nego godinu ranije - Od ovog meseca letovi i do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira

Ekapija pre 1 sat
Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

N1 Info pre 1 sat
Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Insajder pre 2 sata
Na aerodromu u Nišu za 14% više putnika, od juna letovi do Grčke, Tunisa, Turske i Crne Gore

Na aerodromu u Nišu za 14% više putnika, od juna letovi do Grčke, Tunisa, Turske i Crne Gore

Južne vesti pre 2 sata
Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Na niškom aerodromu u maju 14 odsto više putnika nego u isto vreme prošle godine

Biznis.rs pre 1 sat
Niški aerodrom beleži rast broja putnika: Od juna letovi ka Tivtu, Atini, Krfu, Cirihu, Antaliji i Monastiru

Niški aerodrom beleži rast broja putnika: Od juna letovi ka Tivtu, Atini, Krfu, Cirihu, Antaliji i Monastiru

Glas juga pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišAerodromKrfKonstantin VelikiAtina

Regioni, najnovije vesti »

Đani, Breskvica, Saša Kovačević i Dejan Petrović na „Danima banice“ u Beloj Palanci

Đani, Breskvica, Saša Kovačević i Dejan Petrović na „Danima banice“ u Beloj Palanci

Južne vesti pre 13 minuta
Prijem za pripadnike Policijske uprave u Vranju

Prijem za pripadnike Policijske uprave u Vranju

OK radio pre 17 minuta
Kragujevac: Javni poziv privatnim predškolskim ustanovama za 2026/27. godinu

Kragujevac: Javni poziv privatnim predškolskim ustanovama za 2026/27. godinu

Pressek pre 33 minuta
Zašto građani Leskovca ne mogu da prate dnevna kretanja u budžetu na portalu(VIDEO)

Zašto građani Leskovca ne mogu da prate dnevna kretanja u budžetu na portalu(VIDEO)

Jug press pre 13 minuta
Dan policije u Nišu bez plesa, a uz sirene, rotacije i simulacije udesa

Dan policije u Nišu bez plesa, a uz sirene, rotacije i simulacije udesa

Južne vesti pre 3 minuta