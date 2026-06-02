U bolnici u Čačku nastavljaju da rade zakazane operacije

U Opštoj bolnici u Čačku od danas nastavljaju da izvode unapred zakazane operacije, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Zakazane operacije bile su privremeno obustavljene od 25. maja zbog vanredne situacije u vodosnabdevanju, izazvane pucanjem magistralnog cevovoda. „Budući da je Zavod za javno zdravlje Čačak odobrio početak elektivnog operativnog programa, počev od danas počinje izvođenje operacija koje su unapred zakazane“, navode iz čačanske bolnice. Prethodnih dana primali su se samo pacijenti koji su zahtevali hitno zbrinjavanje, dijagnostiku i hospitalizaciju.