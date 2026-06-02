Veliki ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 16 poginulih

Nedelju dana posle upozorenja da će pokrenuti „sistematske udare“ na Kijev, Rusija je izvela vazdušne napade širom Ukrajine.

Najmanje 16 ljudi je poginulo u najnovijem ruskom napadu – 11 u Dnjepru i pet glavnom gradu Kijevu. Desetine su ranjene, među njima i deca. U vazdušnim napadima su pogođene i stambene zgrade, a ekipe za hitne slučajeve su odmah krenule u potragu za ljudima, za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina u Kijevu. Upozorenja na vazdušne napade bila su na snazi širom Ukrajine u ranim jutarnjim satima 2. juna. Veliki oblaci dima videli su se iznad centra Kijeva, a