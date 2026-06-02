Vilander veruje u Đokovića: Ako bude na ovom nivou, teško će ga neko pobediti na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković okončao je učešće na Rolan Garosu u trećem kolu.

Trostruki osvajač grend slema u Parizu je vodio sa 2:0 u setovima, ali je 20 godina mlađi Brazilac Žoao Fonseka napravio veliki preokret i slavio nakon pet sati igre (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5). Đoković je nakon meča istakao da je zadovoljan nivoom igre, imajući u vidu činjenicu da je pre Rolan Garosa odigrao samo jedan meč na šljaci. Mats Vilander, koji je takođe osvojio tri titule na Rolan Garosu, smatra da Đoković može da bude optimističan pred naredni grend slem,