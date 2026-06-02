Do kraja dana lepo, a onda preokret: Sutra se ne odvajajte od kišobrana ili, još bolje, kišne kabanice i gumenih čizama! Evo kakvu sredu najavljuje RHMZ

Dnevnik pre 5 sati
Do kraja dana lepo, a onda preokret: Sutra se ne odvajajte od kišobrana ili, još bolje, kišne kabanice i gumenih čizama! Evo…

Do kraja dana nas očekuje promenljivo oblačno i u većem delu zemlje suvo vreme, sa sunčanim intervalima.

Samo na krajnjem jugoistoku ponegde će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine. Međutim, kako upozorava Republički hidrometeorološki zavod, u sredu, 3. juna dolazi do novog preokreta na nebu nad Srbijom. Početkom dana biće promenljivo oblačno i toplo, ali i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pritom se lokalno očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode,
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