Oglasila se Uprava granične policije o zastoju na granici sa Hrvatskom: Otežan izlaz teretnih vozila iz Srbije

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštila je da se saobraćaj za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj trenutno odvija otežano, uz duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima.

Prema informacijama nadležnih organa, do usporenog protoka došlo je usled uvođenja novog carinskog informacionog sistema Republike Hrvatske, koji je u primeni od 1. juna 2026. godine. Ova informacija je, kako se navodi, potvrđena u komunikaciji sa hrvatskim graničnim službama. Na graničnim prelazima Šid i Bezdan saobraćaj za putnička vozila i ulaz u Srbiju odvija se normalno, dok je na izlazu za teretna vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Na Batrovcima,