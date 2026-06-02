U maju za 14% više putnika na "Konstantinu Velikom" nego godinu ranije - Od ovog meseca letovi i do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira

Aerodrom "Konstantin Veliki" u Nišu u toku maja zabeležio je rast broja putnika.

Kako je saopšteno sa ovog aerodroma, u maju su realizovane 304 aviooperacije, a broj putnika je za 14% veći od broja putnika u maju prošle godine i iznosi 37.814. Porast je, dodaje se, ostvaren i na polju karga, prevezeno je 64.339 kg robe, što je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine. Na niškom aerodromu je trenutno dostupno 11 destinacija (Malta, Istanbul, Stokholm, Ljubljana, Memingen, Frankfurt Han, Dortmund, Keln, Bazel-Miluz, Beč, Beograd), a